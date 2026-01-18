Il sindaco di Penne Petrucci sull' anniversario di Rigopiano | Ferita indelebile per la nostra comunità

Il sindaco di Penne, Petrucci, ricorda l'anniversario della tragedia di Rigopiano sottolineando come quell'evento abbia lasciato una ferita profonda nella comunità. In un suo intervento, ha espresso il dolore e la partecipazione della cittadinanza, riconoscendo l'importanza di ricordare e onorare le vittime di quella tragedia che ha segnato profondamente Penne.

