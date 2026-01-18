Il segreto del Marocco è il doppio passaporto In Francia o Spagna sono chiusi? E allora tornano in Patria

Il Marocco si prepara a disputare la finale della Coppa d’Africa contro il Senegal, un evento che potrebbe segnare una nuova pagina nella storia sportiva del paese. Mentre il torneo si svolge nel continente africano, molte persone si interrogano sulle possibilità di ottenere un doppio passaporto e sulle restrizioni di viaggio in Francia e Spagna. Questi aspetti sono importanti per chi desidera pianificare il proprio futuro e le opportunità di mobilità internazionale.

Quarant’anni dopo il Marocco potrebbe conquistare la seconda Coppa d’Africa della sua storia. I Leoni dell’Atlante affrontano oggi (ore 20) il Senegal nella finale della competizione che ospitano. Con la speranza di aggiungere al palmarès una nuova riga dopo la gloriosa epopea del 1976. Si chiama Marocco ma in realtà è una Nazionale del mondo. Brahim Diaz (5 gol in 6 partite) è nato a Malaga (Spagna), dove ha svolto parte della sua formazione. Poi a 14 anni è andato al Manchester City (Inghilterra). Non è l’unico: come altre nazionali africane, metà dei giocatori marocchini non è nata nel Paese (14 su 28). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Appello per Ibrahima: è italiano, ma il Marocco lo tiene ‘prigioniero’ da 5 mesi: “Il passaporto è falso”

Ibrahima, giovane italiano di 19 anni, si trova bloccato in Marocco da oltre cinque mesi. Nonostante sia cittadino italiano, le autorità marocchine sostengono che il suo passaporto sia falso, impedendogli di tornare a casa. Un caso che evidenzia le complicazioni e le ingiustizie che spesso coinvolgono i cittadini italiani all’estero, soprattutto in situazioni di confine e documentazione.

