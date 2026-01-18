Il saluto della curva | È tempo di silenzio Ora riposa presidente

La Curva Fiesole rende omaggio a Rocco Commisso con un’immagine che lo ritrae sotto la curva, orgoglioso con la sciarpa della Fiorentina. Il saluto “È tempo di silenzio. Ora riposa, presidente” accompagna questo gesto di rispetto e gratitudine. Un pensiero sobrio e sentito per riconoscere il ruolo di una figura importante nel cuore dei tifosi, in un momento di riflessione e commozione.

"Buon viaggio presidente. Riposa in pace". L'immagine scelta dalla Curva Fiesole raffigura Rocco Commisso sotto la curva, mostrare orgoglioso proprio la sciarpa del cuore pulsante del tifo viola. Un messaggio semplice e diretto che già lasciava trasparire la voglia di non andare oltre. Di non commentare e analizzare alcunché. Un'ora dopo il primo messaggio, la Curva Fiesole ha specificato il proprio pensiero, in una giornata triste per tutto il popolo viola. "Non è il tempo delle analisi, delle valutazioni o delle critiche. E' il tempo del silenzio e del rispetto. Il nostro pensiero va all'uomo, prima ancora che al presidente.

Il saluto della Curva Fiesole a Rocco #Commisso x.com

