Il ritorno di Federica Brignone l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio Spunta il suo nome in Coppa del mondo | quando sarà in gara

Federica Brignone torna ufficialmente sulle piste da sci. L’azzurra sarà allo slalom gigante di Coppa del Mondo martedì prossimo, 20 gennaio, a Plan de Corones, segnando così il suo ritorno agonistico dopo il grave infortunio dello scorso aprile. La 35enne, detentrice della Coppa del Mondo e scelta come portabandiera insieme ad Amos Mosaner per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si prepara quindi a un test cruciale in vista dei Giochi, che conferma il completamento della sua lunga riabilitazione. Cos’era successo a Federica Brignone. Federica Brignone aveva subito una frattura scomposta pluriframmentaria di piatto tibiale e testa del perone, oltre a una lesione del crociato, in un incidente avvenuto in Trentino ad aprile dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Open.online

Federica Brignone non sarà presente alla gara di Tarvisio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, poiché non è stata inserita nella lista FIS. L’atleta azzurra quindi non prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera in programma.

Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi, come annunciato dal Coni. Dopo un lungo recupero, la sciatrice ha ripreso gli allenamenti e potrebbe tornare in gara già a gennaio. Il suo ritorno sugli sci, avvenuto lo scorso 26 novembre, segna una fase importante nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio durante i Campionati Italiani.

