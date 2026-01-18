Achraf Hakimi, ex giocatore del Real Madrid e della Spagna, ha recentemente raggiunto importanti traguardi nella sua carriera. Dopo aver conquistato la Champions League con il PSG, si concentra ora sulla nazionale marocchina, con l’obiettivo di lasciare un segno significativo nel calcio internazionale. La sua evoluzione rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione il suo percorso.

Achraf Hakimi vive l’anno migliore della sua carriera: dopo aver vinto la Champions League con il Psg, ora punta a scrivere la storia con il Marocco. Infatti, domani sera alle 20:00, ci sarà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. In Spagna, ovviamente, si mangiano le mani. Ne parla As. Hakimi è il rimpianto di Spagna e Real: i dettagli. Si legge su As: La carriera di Achraf Hakimi è pronta a toccare nuovamente il cielo nella Coppa d’Africa in un anno indimenticabile per lui, il migliore della sua carriera, quello che lo ha messo maggiormente sotto i riflettori per titoli e rendimento. Ha vinto la Champions League con il Psg nella scorsa stagione e si è consacrato come il miglior terzino destro del mondo in un progetto, quello di Luis Enrique, in cui è capitano generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il rimpianto di Spagna e Real Madrid ha un nome e un cognome: Achraf Hakimi

Leggi anche: Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano

Leggi anche: Achraf Hakimi è stato incoronato calciatore africano dell’anno dopo una stagione ricca di trofei con il PSG

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il rimpianto di #Spagna e #RealMadrid ha un nome e un cognome: Achraf #Hakimi As: "La presenza di #Carvajal nello stesso ruolo gli ha chiuso la strada con la Spagna, così come era accaduto al Madrid. Un errore di calcolo che ha privato La Roja e i Blanco - facebook.com facebook

Il rimpianto di #Spagna e #RealMadrid ha un nome e un cognome: Achraf #Hakimi As: "La presenza di #Carvajal nello stesso ruolo gli ha chiuso la strada con la Spagna, così come era accaduto al Madrid. Un errore di calcolo che ha privato La Roja e i Blanco x.com