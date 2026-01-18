Il rebus di Annabella | la lunga lettera il cerotto sulla bocca e l’indizio controverso sui social

Il caso di Annabella Martinelli desta numerosi interrogativi. La studentessa scomparsa da Padova dopo aver lasciato una lunga lettera, il dettaglio del cerotto sulla bocca e un indizio controverso sui social hanno suscitato attenzione. Il suo corpo è stato ritrovato in un bosco sui Colli Euganei, senza segni di violenza. Una situazione complessa che invita a riflettere su elementi ancora da chiarire.

Padova, 18 gennaio 2026 – Cosa non torna nel caso di Annabella Martinelli? La studentessa di giurisprudenza dell’ Università di Bologna era scomparsa dalla sua casa di Padova la sera dell’Epifania e il suo corpo è stato trovato giovedì pomeriggio a Teolo, in un bosco sui Colli Euganei, impiccato a un albero e privo di segni di violenza. Secondo fonti investigative, risulta molto improbabile l'ipotesi che la morte della ragazza di 22 anni abbia avuto origini diverse dal suicidio, tuttavia su alcuni elementi permangono dubbi. L’ autopsia, che verrà eseguita martedì 20 gennaio nel laboratorio dell'Istituto di medicina legale dell' Università di Padova, potrà escludere altre cause del decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

