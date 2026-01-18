Il rammarico di Grosso | Una buona prestazione

Gian Piero Grosso esprime il suo rammarico dopo la partita, sottolineando che il Sassuolo ha disputato una buona prestazione. Pur riconoscendo che il Napoli non rappresenta il campionato del Sassuolo, il tecnico neroverde evidenzia come la squadra abbia messo in campo impegno e qualità durante la gara, dimostrando di aver affrontato l’incontro con determinazione.

Il Napoli, dice Grosso (foto) a fine gara, non fa il campionato del Sassuolo. Ma il Sassuolo, rivendica il tecnico neroverde, la sua gara l’ha fatta. Si parte da qui, e qui si arriva: una sconfitta per 3-0 con la Juve, poi un 2-0 patito dalla Roma, ieri un’altra sconfitta, ma di misura. Contro il Napoli, e in trasferta: gli ‘0’ pesano, ma quello racimolato al Mardona pesa forse meno perché, dice l’allenatore del Sassuolo "nonostante le tante difficoltà, la squadra ha riposto presente. Grandissima partita da parte nostra, e peccato essere usciti dal campo senza punti". La sintesi? Si tiene la prestazione, Grosso, "e adesso – aggiunge – dovremo essere pronti a rifarne altre, come queste, perché adesso arrivano le gare difficili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

