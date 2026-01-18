Il punto di Giovannini – Dai musei un cartellone di manifestazioni per il 2026 concentrate sul futuro

Il punto di Giovannini presenta un cartellone di manifestazioni museali per il 2026, focalizzato sul futuro. I musei, oltre a custodire il patrimonio, sono diventati spazi di dialogo e innovazione culturale, grazie anche all’attenzione dell’Unesco. Questi eventi mirano a promuovere la partecipazione attiva, stimolando la co-creazione e il confronto, e rafforzando il ruolo dei musei come luoghi di inclusione e sviluppo culturale.

I musei sono dei luoghi straordinari per diffondere la cultura e in questi anni, grazie all’impegno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), sono diventati anche luoghi di incontro, in cui non ci si limita a osservare gli oggetti, ma si sviluppano processi di co-creazione della cultura. Ebbene, il 2 dicembre, durante il Future Day promosso dall’ASviS nell’ambito del progetto “Ecosistema Futuro”, è stata annunciata la creazione del network dei musei dei futuri. La rete coinvolge più di 40 musei italiani che si sono impegnati a portare il futuro al centro delle proprie attività, non solo creando degli angoli dedicati al tema nei musei, ma anche promuovendo una sorta di “cartellone virtuale” per il 2026 con manifestazioni incentrate sul futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal Requiem di Giuseppe Verdi a Dardust. Tradizione e futuro attraversano il cartellone della Form 2026

La stagione 2026 della Form di Ancona si apre con un programma che unisce tradizione e innovazione, passando dal celebre Requiem di Verdi alle sonorità contemporanee di Dardust. L’Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche ospiterà un appuntamento che promette emozioni e confronto tra passato e futuro, grazie alla collaborazione tra l’orchestra, l’ateneo e la Società Amici della Musica “Guido Michelli”.

Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi la città con musei gratis ed eventi a costo zero (dai Musei Vaticani a Palazzo Chigi)

A gennaio 2026, Roma offre numerose opportunità gratuite per scoprire musei e partecipare a eventi a costo zero, dai Musei Vaticani a Palazzo Chigi. L’inizio del nuovo anno invita a esplorare la città con calma e curiosità, approfittando di occasioni culturali accessibili a tutti. Un momento ideale per riscoprire Roma senza spendere, vivendo un’esperienza autentica e senza fretta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le coordinate di un punto del piano in funzione del tempo sono date dalle equazioni X=At Y=B[1-((A²/B²) *t²)] ^1/2, con A e B parametri reali positivi. Dimostrare che la traiettoria del punto è una conica - facebook.com facebook

Quello che mi chiedevano Garinei e Giovannini era di cantare in diretta le notizie del giorno. Arrivavano al momento e mettevano sui vari tavoli di scena dei foglietti ed io non sapevo cosa contenevano. Nel 2004 moriva l'attrice, conduttrice e ballerina #DeliaSc x.com