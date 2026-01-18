Il progetto che cambia il sistema idrico della Tuscia per superare arsenico e fluoruri e ridurre i costi dell' acqua | i dettagli
Il progetto di interconnessione tra gli schemi idrici della media e bassa Sabina e della Tuscia mira a migliorare la qualità dell'acqua, riducendo arsenico e fluoruri, e a contenere i costi di gestione. Per la Provincia di Viterbo, rappresenta un passaggio fondamentale per un sistema idrico più efficiente e sostenibile, assicurando servizi più affidabili e duraturi nel tempo.
"Un intervento che rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del servizio idrico". Per la Provincia di Viterbo è questo il progetto di interconnessione tra gli schemi idrici della media e bassa Sabina e quelli della Tuscia, che ha l'obiettivo di rafforzare in modo strutturale.
Uffici comunali sempre più green: un progetto da 3 milioni per ridurre costi e consumi della centrale termica
Il progetto, del valore di 3 milioni di euro, mira a rendere gli uffici comunali più sostenibili attraverso l’efficientamento energetico della centrale di teleriscaldamento e raffrescamento. L’intervento prevede anche l’installazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio, contribuendo a ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale. Un passo importante verso un’amministrazione più attenta all’ambiente e all’efficienza delle risorse.
