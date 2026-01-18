Il progetto che cambia il sistema idrico della Tuscia per superare arsenico e fluoruri e ridurre i costi dell' acqua | i dettagli

Il progetto di interconnessione tra gli schemi idrici della media e bassa Sabina e della Tuscia mira a migliorare la qualità dell'acqua, riducendo arsenico e fluoruri, e a contenere i costi di gestione. Per la Provincia di Viterbo, rappresenta un passaggio fondamentale per un sistema idrico più efficiente e sostenibile, assicurando servizi più affidabili e duraturi nel tempo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.