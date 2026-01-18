il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e Gpl in tutte le regioni italiane. Un servizio utile per conoscere le variazioni dei carburanti e pianificare al meglio gli acquisti, offrendo un'informazione precisa, puntuale e facilmente accessibile.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

