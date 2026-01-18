il pontedera non va oltre il pareggio con il pineto i granata restano ultimi in classifica

Il Pontedera conclude la partita contro il Pineto con un pareggio di 1-1. La squadra granata, che resta all’ultimo posto in classifica, ha affrontato una sfida difficile contro una formazione di alta posizione. La partita ha evidenziato le criticità e le opportunità della squadra in questa fase della stagione.

Pontedera, 18 gennaio 2026 – Il Pontedera non va oltre il pareggio casalingo (1-1) contro il Pineto, formazione quarta in classifica. I granata hanno sbloccato il match dopo 16', quando Cerretti ha scavalcato Tonti (per convalidare la rete, annullata per fuorigioco dal primo assistente, ci sono voluti 6' di FVS per valutare regolare la posizione del giocatore). Yeboah al 39' ha fallito la palla del possibile 2-0 e nella ripresa il Pineto, sempre proteso in attacco, ha trovato il pari con un colpo di testa di Marrancone. Nell'arrembante finale gli ospiti al 46' hanno colpito un palo con Vigliotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il match tra Livorno e Pontedera si conclude con un pareggio 2-2, segnando la fine del girone di andata e del 2025. La squadra granata ha rimontato e superato gli avversari, ma gli amaranto hanno poi pareggiato nel finale. Questo risultato rappresenta il secondo risultato utile consecutivo per entrambe le squadre, dopo il precedente 1-1 con la Sambenedettese.

Il match tra Livorno e Pontedera si è concluso con un risultato di 2-2, offrendo entrambe le squadre un punto a testa. Dopo una prima parte di gara equilibrata, i granata sono riusciti a rimontare e a superare gli avversari, ma nel finale gli amaranto hanno trovato il pareggio. Con questo risultato, il Pontedera chiude il girone di andata e il 2025 con il secondo risultato utile consecutivo.

Amaranto Channel. . Dopo oltre un mese di pausa a cavallo delle festività natalizie, riprende a Pontedera il campionato Primavera 3. Ne abbiamo parlato con mister Andrea Bricca. #SSArezzo #SettoreGiovanile #AmarantoChannel - facebook.com facebook

Oltre a Lusuardi e Bonfanti, il @PisaSC lavora con il Pontedera per l'uscita di Jeremy Mbambi x.com