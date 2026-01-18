Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana Evacuazione rischiosa e troppe persone

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro in seguito agli eventi di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa delle difficoltà nell’evacuazione e del numero di persone presenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi collegati agli episodi recenti.

Roma, 18 gennaio 2026 – Anche lo storico Piper finisce nella rete di controlli dopo la strage di Capodanno in Svizzera. La discoteca 'cult' di Roma è sotto sequestro, una misura preventiva che dovrà essere convalidata dal giudice. Ma perché i sigilli? All'interno della struttua di via del Tagliamento la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell' evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo ma dopo il disastro di Crans-Montana c'è stato un giro di vite.

