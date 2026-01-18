Il Piper mezzo secolo di notti romane

Il Piper, situato in via Tagliamento, rappresenta un simbolo della scena notturna romana con oltre cinquant'anni di storia. Questa porta apparentemente semplice cela un patrimonio culturale e musicale che ha segnato generazioni. La sua lunga presenza testimonia l’evoluzione delle abitudini e delle passioni della città, mantenendo intatto il suo ruolo come punto di riferimento per chi cerca musica, incontro e socialità.

C'è una foto che torna sempre quando si parla del Piper, una porta anonima in via Tagliamento e, dietro, mezzo secolo di notti romane. È da lì che parte la notizia di oggi, sigilli allo storico locale, dopo i controlli della polizia che hanno rilevato modifiche strutturali, assenza di certificazioni e rischi legati all'evacuazione. Un provvedimento amministrativo, per ora, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. Ma che inevitabilmente riapre una storia molto più grande del fatto di cronaca. Il blitz dopo l'una di notte. Il blitz degli agenti è scattato dopo l'una di notte. A eseguire il decreto di sequestro preventivo disposto dal pm sono stati gli agenti della Questura di Roma, che hanno chiuso il Piper Club, storica discoteca di via Tagliamento, nel quartiere Coppedè.

