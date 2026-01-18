Il Petrarca al Mirabello C’è in palio il primato

Oggi allo stadio Mirabello si affrontano il Petrarca e il Valorugby in una sfida valida per il primato in classifica. I capitani Lucas Favre e Andrea Trotta guidano le rispettive squadre, determinati a ottenere un risultato importante. L'incontro rappresenta un'occasione significativa per entrambe le formazioni, che si sfidano in una partita equilibrata e di grande livello, con l’obiettivo di consolidare la loro posizione in campionato.

I volti sorridenti e i fisici possenti di Lucas Favre e Andrea Trotta, capitani del Valorugby e del Petrarca, campeggiano sui poster che annunciano il grande match di questo pomeriggio allo stadio Mirabello. Alle 14.30 i Diavoli reggiani e i Neri padovani si affrontano in una partita che vale il primato in classifica nel campionato italiano sponsorizzato Soladria e un bel pezzettino di speranze di play-off. I veneti sono primi in classifica; il Valorugby insegue a due punti, con lo stesso numero di vittorie del Petrarca (sei in sette giornate) ma con un paio di bonus in meno conquistati. Reggio e Padova si sono già incontrate in autunno in Coppa Italia, sempre al Mirabello, e in quell'occasione i granata di Violi vinsero con un gioco sopraffino, portando in meta Rimpelli, Portillo, De Villiers, Brisighella, Cruz e Lazzarin.

VALORUGBY - PETRARCA Stadio Mirabello | Reggio Emilia Domenica 18 gennaio Kick Off ore 14:30