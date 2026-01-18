Il Pertini mai sazio e la gioventù curiosa

Una rassegna multidisciplinare interamente dedicata all’infanzia e all’adolescenza. Il centro culturale cinisellese torna con "Il Pertini Mai Sazio": il titolo della manifestazione si ispira alla celebre opera di Eric Carle e vuole celebrare la curiosità come un desiderio vitale, una spinta che porta i più giovani a esplorare il mondo e a trasformarsi attraverso la conoscenza. Si apre sabato 24 gennaio con lo spettacolo "Il Dragone pancione", evento conclusivo del concorso Superelle dedicato alla lettura. Fino a febbraio si alterneranno workshop dedicati alla manualità, come "Un barattolo di stelle", al fumetto con l’autore Fausto Chiodoni e ad attività tematiche per il Carnevale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

