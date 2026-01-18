Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese | dove e quando passa

Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese rappresenta un momento importante di condivisione e tradizione in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In questa occasione, il passaggio della fiamma coinvolge diverse località della provincia, sottolineando il legame tra lo sport, la cultura e la comunità locale. Ecco le tappe e le date in cui si svolgerà il percorso, per vivere insieme questa simbolica esperienza.

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il Veronese si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici dell’evento: il passaggio della Fiamma Olimpica.Domenica 18 gennaio 2026 arriva a Verona e tappa conclusiva della giornata. Il viaggio proseguirà poi lunedì. 🔗 Leggi su Veronasera.it Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese: dove e quando passa

Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese si avvicina, con l’evento previsto tra meno di un mese in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Questo momento rappresenta un simbolo importante per la regione e sarà un'occasione per condividere l’attesa e la partecipazione alla manifestazione sportiva internazionale. Di seguito, le informazioni su dove e quando si svolgerà il passaggio della Fiamma nel territorio veronese. Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese: dove e quando passa

Manca meno di un mese all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nel Veronese, si avvicina il momento del passaggio della Fiamma Olimpica, un evento simbolico che segna l’avvicinarsi delle competizioni. Scopri le date e i luoghi in cui la Fiamma attraverserà il territorio, un’occasione per vivere l’attesa di questa importante manifestazione sportiva. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Olimpiadi Milano Cortina 2026 | La fiamma olimpica nel centro di #Iseo Dopo il passaggio tra Sarnico e Paratico, la fiamma olimpica di MilanoCortina2026 ha raggiunto Iseo, attraversando il centro storico tra ali di folla. Un altro tratto simbolico del percorso n - facebook.com facebook Tanta Pallacanestro Varese nel percorso della Fiamma Olimpica che ieri ha attraversato le strade della nostra città. Orgogliosi dei nostri tedofori Angelo Puricelli #NoiSiamoVarese x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.