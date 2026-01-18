Il patronato di Odessa rappresenta un punto chiave nella strategia italiana in Ucraina. Dopo l’invasione russa del 2022, l’Italia ha adottato un approccio graduale, influenzato dal cambio di governo tra Draghi e Meloni. Questa posizione evidenzia l'importanza di Odessa come snodo strategico nel contesto delle politiche italiane di supporto e di presenza diplomatica nel paese.

Come nel resto del mondo anche l’Italia è stata colta di sorpresa dall’invasione russa del febbraio 2022, ma rispetto ad altri paesi ha seguito un percorso più lungo per elaborare una strategia sull’Ucraina, anche perché sei mesi dopo lo scoppio del conflitto, ci sono state le elezioni politiche con il passaggio di governo da Mario Draghi a Giorgia Meloni. Definire la strategia italiana in Ucraina. La definizione di una strategia nazionale italiana per l’Ucraina è stata complessa anche per ragioni storiche. Francia e Germania erano state coinvolte direttamente fin dal 2014 nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, a seguito dell’occupazione militare russa della Crimea e del Donbas,attraverso il “Normandy Format”, cioè un tavolo a 4 con i due contendenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Patronage di Odessa come snodo della strategia italiana in Ucraina

