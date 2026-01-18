Il passeggero che ha minacciato l' autista del bus cercando di afferrare il volante

Un episodio di tensione si è verificato sulla linea 101 tra Bologna e Imola, venerdì pomeriggio intorno alle 16. Un passeggero ha cercato di afferrare il volante del bus, minacciando l’autista. L’incidente ha creato apprensione tra i presenti, senza conseguenze gravi. La vicenda è sotto monitoraggio da parte delle autorità, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.

L'episodio sulla linea 101 tra Bologna e Imola. Sono intervenuti i carabinieri Momenti di paura a bordo di autobus della linea 101 che collega Bologna-Imola. Intorno alle 16 di venerdì, un uomo ha provato ad afferrare il volante del bus minacciando l’autista. Lo riporta l’Ansa, che scrive che l’uomo era appena salito sul mezzo dopo averlo rincorso, costringendo l’autista a fermarsi alla fermata di piazza dei Martiri Partigiani a Castel San Pietro Terme. Una volta a bordo, sono sputante le minacce con tanto di mani allungate oltre la paratia di protezione verso il volante. L’accusa del passeggero, un 49enne italiano, era che il bus era riportato dalla fermata proprio mentre lui lo stava raggiungendo alla pensilina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

