Il paradosso dell’Odontoiatria evidenzia una situazione insolita: nonostante siano a disposizione 1.224 posti, solo un candidato ha superato il test di ammissione. Questa disparità solleva dubbi sulla validità e sulla rilevanza del processo selettivo, evidenziando come la scarsità di candidati possa compromettere l’efficacia delle procedure di accesso a questa professione. Un caso che mette in discussione le modalità di valutazione e le prospettive di sviluppo nel settore odontoiatrico.

Un caso nel caso quello di Odontoiatria, dove sono disponibili 1.224 posti, ma i candidati che sono risultati idonei sono 1.072, molti dei quali ammessi con riserva, con uno o due esami ancora da recuperare. "L’ultimo posto che è stato assegnato è alla posizione 1.051, con 18, questo significa che oltre 170 posti restano formalmente “scoperti“ e non verranno assegnati – fa i conti l’avvocato Michele Bonetti, che segue l’Unione degli Universitari nel ricorso collettivo –. Tanti hanno accettato la sede perché non potevano fare altro, altrimenti uscivano dalla graduatoria, differentemente dall’anno scorso, ma non è detto che frequenteranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il paradosso di Odontoiatria: "Pochi candidati, il test non ha più senso"

Leggi anche: Semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: alle Fiere oltre 800 candidate e candidati

Leggi anche: Test di Medicina, in pochi superano primi test: tagliola il compito di Fisica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il paradosso di Odontoiatria: Pochi candidati, il test non ha più senso.

Il paradosso di Odontoiatria: "Pochi candidati, il test non ha più senso" - Un caso nel caso quello di Odontoiatria, dove sono disponibili 1. msn.com