Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 gennaio | Irene sempre più gelosa di Johnny e Barbara

Nella puntata di lunedì 19 gennaio della soap daily di Rai 1, le gelosie si fanno più evidenti, i segreti pesano sempre di più e qualcuno sta seriamente pensando di andarsene e lasciare il grande magazzino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10. Lunedì 19 gennaio Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con una puntata che porta avanti le storie dei protagonisti tra piccoli attriti, scelte personali e qualche equilibrio che inizia a scricchiolare. Al centro della scena c'è Irene, sempre più inquieta per il rapporto tra Johnny e Barbara, mentre il ritorno di Mimmo dalla Sicilia porta una ventata di serenità destinata però a durare poco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

