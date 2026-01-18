Il Museo Archeologico del Territorio di Marano a Cupra Marittima si prepara a un nuovo allestimento grazie al progetto ’Borghi accoglienti’, finanziato dalla regione. L’intervento prevede un aggiornamento degli spazi espositivi per valorizzare meglio il patrimonio locale e migliorare l’esperienza dei visitatori. Un'operazione volta a rafforzare l’identità storica del borgo, promuovendo Cultura e Turismo nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

Grazie al finanziamento regionale, ‘ Borghi accoglienti ’ il comune di Cupra Marittima procederà al riallestimento del Museo Archeologico del Territorio che si trova nel Borgo di Marano. Un progetto che il Comune porterà avanti con la collaborazione dell’ Archeoclub di Cupra Marittima. La realizzazione dell’intervento è stata affidata alla società ‘ Progetto Zenone ’ e vede la partecipazione di una rete di portatori d’interesse locali al fine di far confluire in un solo intervento esigenze e contributi di tutti i soggetti coinvolti. L’Amministrazione sta operando di concerto a Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Università L’Orientale di Napoli, Archeoclub di Cupra Marittima e Sistema Museale Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Museo di Marano si rinnova: via al progetto ’Borghi accoglienti’

