La commedia diretta e interpretata da Sergio Assisi va in onda oggi alle 21.00: cast, trama e ambientazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il mio regno per una farfalla, stasera in prima visione su Rai 2 il film di Sergio Assisi

Leggi anche: Dogman, il film Luc Besson stasera in prima visione su Rai 3

Il mio regno per una farfalla: tutto quello che c’è da sapere sul film

“Il mio regno per una farfalla” è un film diretto da Sergio Assisi, interpretato dallo stesso regista insieme a Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore e Tosca D’Aquino. In onda questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle 21:20 su Rai 2, il film racconta una storia intensa e coinvolgente. Di seguito, troverete tutte le informazioni sulla trama, il cast e le modalità di streaming per seguirlo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Domenica 18 gennaio, i film in chiaro in prima serata: alle 21,00 su Rai Due "Il mio regno per una farfalla" (2024) alle 21,15 su La7 "The Peacemaker" (1997) alle 21,35 su Tv8 "Nonno, questa volta è guerra!" (2020) alle 21,10 su Canale 20 "The Bourne Supre - facebook.com facebook