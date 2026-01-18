Il Messina perde a Gela esordio amaro per mister Parisi
Il Messina affronta un esordio difficile a Gela, perdendo 1-0 nella 20ª giornata di Serie D. La sconfitta rappresenta un inizio di stagione complicato per la squadra di mister Parisi, che dovrà lavorare per migliorare i risultati nelle prossime partite. La partita evidenzia le sfide del campionato e l'importanza di trovare subito la giusta concentrazione.
