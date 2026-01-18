Il mercato immobiliare continua a galoppare Rimini seconda in regione per aumento delle transazioni

Il mercato immobiliare residenziale in Italia e in Emilia-Romagna mostra segnali di crescita costante. Secondo un’analisi del Centro studi di Abitare Co., Rimini si conferma seconda in regione per aumento delle transazioni, riflettendo un trend positivo nel settore. Questi dati evidenziano una fase di sviluppo stabile e sostenibile nel mercato immobiliare locale e nazionale.

Il mercato immobiliare residenziale continua a crescere in Italia e in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi del Centro studi di Abitare Co. sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, relativi ai primi nove mesi del 2025. A livello nazionale, le compravendite di abitazioni hanno raggiunto quota 548.287, con una crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'Emilia-Romagna fa meglio della media, segnando un +12,6% e piazzandosi al 5° posto tra le regioni italiane per incremento percentuale. Ma il dato regionale nasconde forti differenze tra città.

