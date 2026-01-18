Il mercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva, con i colloqui in corso per le eventuali cessioni. Prima di programmare nuovi acquisti, la società deve affrontare alcune questioni legate alle partenze. La situazione richiede attenzione e valutazioni accurate, nel rispetto delle esigenze della squadra e delle strategie di mercato.

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nella fase calda, ma prima di muoversi in entrata sarà necessario sciogliere alcuni nodi in uscita. Su tutti, quello legato a Lorenzo Lucca, che resta il principale candidato a lasciare Castel Volturno in questa finestra invernale ormai ben oltre la metà di gennaio. Come riporta Il Mattino, la giornata odierna sarà interlocutoria, con le manovre per la cessione dell'attaccante che proseguono lontano dai riflettori, complici anche i numerosi impegni ravvicinati sul campo. Lucca continua a spingere per una soluzione che gli consenta di restare in Serie A, ma le avances più concrete arrivano dalla Turchia, in particolare dal Besiktas.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Lucca, addio vicino”

Il Mattino: “Lucca-Lang, è addio?”

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che il futuro della collaborazione tra Lucca e Lang sia in fase di valutazione. La porta rimane aperta, ma nessuna decisione definitiva è stata presa al momento. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Rimanere aggiornati sarà fondamentale per comprendere gli sviluppi futuri di questa possibile separazione.

