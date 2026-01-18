Il leader Psi fu isolato sulle toghe ma adesso è il convitato di pietra.

Il leader del Psi, un tempo isolato sulle toghe, si presenta ora come il convitato di pietra di questo referendum. Sebbene alcuni tentino di ignorarlo o rimuoverlo, la sua presenza resta evidente, sfidando le strategie di chi preferisce non affrontare il passato. In un contesto politico complesso, il suo ruolo evidenzia come le scelte di ieri continuino a influenzare il presente, anche quando si tenta di nasconderlo.

Lui c’è. Potete raccontarvi che non sia il grande convitato di questo referendum, potete fingere che non sia esistito: la sinistra, in particolare, può continuare a rimuoverlo per salvarsi l’anima (dopo avergliela predata) e la destra può fare la stessa cosa per non confessare la vigliaccheria di allora, e può inventarsi, magari, che il suo nome non giovi alla causa. C’è un intero sistema politico che ha costruito carriere, identità e legittimazioni sull’oblio di quel nome impronunciabile, perché il solo nominarlo smaschera l’inganno fondativo della Seconda Repubblica: l’idea che si possa rifare un Paese non solo distruggendo un uomo che, quel Paese, lo fece grande, ma anche delegando la politica alla giustizia e, in particolare, a una giustizia che, se fu ingiusta con lui, figuriamoci come potrebbe esserlo con noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

