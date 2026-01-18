Il ladro nei garage di piazza Albania

Nella zona di piazza Albania, nell'Aventino, si sono registrati alcuni rumori sospetti provenienti dai garage di uno stabile. La segnalazione è arrivata questa mattina alle 5:45 da parte di condomini che hanno contattato il 112. Le autorità stanno verificando quanto accaduto, al fine di accertare eventuali intrusioni o attività illecite nella zona.

Roma: tentato furto nei garage di piazza Albania, 34enne arrestato

