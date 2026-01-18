Il derby tra Perugia e Gubbio si disputerà oggi alle 14:30. Il tecnico dei rossoblù, Domenico Di Carlo, ha espresso chiaramente le proprie ambizioni, sottolineando l’importanza di questa sfida e il desiderio di lasciare un segno nella storia del club. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in un incontro che promette grande intensità.

"Per me è il primo derby da eugubino fuori casa, l’obiettivo è fare la storia". Non usa mezzi termini mister Domenico Di Carlo, che presenta così Perugia-Gubbio di questo pomeriggio (14:30) e non nasconde le proprie ambizioni. "Le vittorie portano sempre entusiasmo ma soprattutto portano i punti, questo è l’obiettivo che dobbiamo porci contro il Perugia – ha proseguito il tecnico dei rossoblu – come facciamo in ogni partita. Bisogna lavorare sul campo e concretizzare le occasioni che creiamo. Nell’ultimo periodo prenatalizio il livello era stato basso, mentre a San Benedetto abbiamo fatto una prestazione gagliarda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio non si nasconde: "Vogliamo fare la storia"

Leggi anche: Pallamano, Giacomo Savini non si nasconde: “Vogliamo sempre di più, il massimo sarebbero le Olimpiadi”

Leggi anche: Vagnati a Dazn nel pre partita di Juve Torino: «È una partita importante, la storia non ci dice cose positive. Oggi vogliamo fare questo»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Gubbio non si nasconde: Vogliamo fare la storia.

Il Gubbio non si nasconde: "Vogliamo fare la storia" - Opzioni da sfruttare anche a gara in corso, anche in base allo stato di salute dei giocatori, per andare ad azzannare una partita importantissima per la classifica ma ancora di più per il morale: il ... lanazione.it