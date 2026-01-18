il giudice chiede altri soldi al carabiniere

Il giudice ha ordinato a Marroccella di versare ulteriori circa 9.000 euro, oltre alla provvisionale di 125.000 euro, per coprire le spese legali degli avvocati dei parenti del pregiudicato siriano costituitisi parte civile. La decisione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario complesso, con implicazioni che coinvolgono diversi attori e interessi legali.

Marroccella, oltre alla provvisionale da 125.000 euro, deve sborsarne quasi 9.000 in più per coprire le spese degli avvocati dei parenti del pregiudicato siriano che si sono costituiti parte civile. La moglie del militare: «Momento difficile, grazie ai lettori della “Verità”». Ieri si è chiusa la sottoscrizione, lanciata venerdì 9 gennaio dalla Verità. In appena nove giorni è arrivato un numero altissimo di donazioni, l’ultimo dato prima del week end indicava la strabiliante cifra di 417.000 euro, più del triplo di quanto dovrà versare come provvisionale il quarantaquattrenne vicebrigadiere Emanuele Marroccella, il carabiniere della radiomobile di Roma, originario di Napoli e residente ad Ardea, condannato il 7 gennaio a tre anni di reclusione per «eccesso colposo nell’uso legittimo di armi», senza che gli siano state riconosciute le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

