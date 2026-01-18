Il gioco della torre il cattivo maestro la furbata di Conte | ecco il podio dei peggiori

Ecco una panoramica delle figure e delle azioni più discutibili della settimana, con particolare attenzione alle scelte politiche e alle dichiarazioni che hanno suscitato critiche. Dal gioco della torre alle posizioni di alcuni leader internazionali, si analizzano i comportamenti che hanno attirato l’attenzione pubblica, mantenendo un tono obiettivo e informativo.

Il terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, va alla premiata ditta Fratoianni&Bonelli che ancora sono in giro a predicare la patrimoniale e soprattutto, nel gioco della torre a Rainnews24, si mettono a salvare dittatori come Maduro e Xi Jinping e a buttar giù Trump e Netanyahu. Il gioco è quello che si faceva da bambini: "Se su una torre ci sono., chi butteresti giù?". Esempio: tra Netanyahu e il presunto finanziatore di Hamas, Mohammed Hannoun? "Butto giù Netanyahu", dice Fratoianni, ora ultra garantista. “Siamo davanti a un’inchiesta". E tra Trump e Maduro? "Butto Trump", assicura Bonelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

