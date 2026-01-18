Il Garante privacy fu scelto dai dem in base all’età per fermare La Russa

In un clima di tensioni politiche, il Garante privacy è stato nominato dai Democratici in base all’età, con l’obiettivo di contrastare La Russa. Enrico Costa rivela le strategie del Nazareno, mentre Scorza, membro del Collegio, si dimette. Questi eventi evidenziano come l’età possa influenzare le scelte nelle dinamiche istituzionali, evidenziando le complessità del panorama politico italiano.

Enrico Costa svela i giochi del Nazareno. Intanto Scorza, membro del Collegio, si dimette. A volte avere una certa età aiuta. Non tanto per la saggezza accumulata, quanto per ottenere prestigiosi incarichi, talvolta inaspettati. È un po’ quello che è successo a Pasquale Stanzione, quasi 81 anni, che da tranquillo professore di Istituzioni di diritto privato alla facoltà di Giurisprudenza di Salerno si è ritrovato a essere prima consigliere della Banca d’Italia, poi giudice tributario, poi componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ma soprattutto, dal 29 luglio 2020, in piena pandemia, durante il secondo governo Conte, presidente del Garante della privacy. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Report, il Garante della privacy prova a fermare un altro servizio a poche ore dalla messa in onda

Leggi anche: La lite sulla Privacy dopo Report. Opposizioni contro il garante. Meloni: lo avete scelto voi

Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso. Gli altri tre restano invece al loro posto. @thomasmackinson x.com

Garante Privacy, indagati per peculato e corruzione il presidente e i componenti del collegio Tra le contestazioni le carte “Volare” di Ita Airways Tra le “utilità” contestate dalla procura di Roma ai quattro indagati, tutti componenti del collegio del Garante della Pr - facebook.com facebook