Il funerale di Commisso mercoledì a New York poi la sepoltura in New Jersey A Firenze una messa in Duomo

Il funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey. A Firenze, sarà celebrata una messa in Duomo in suo ricordo. Fiorentina e Mediacom hanno comunicato le modalità della cerimonia, che segna la perdita di una figura significativa nel mondo dello sport e degli affari.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Fiorentina e Mediacom hanno reso note in serata le indicazioni per la cerimonia funebre di Rocco Commisso – scomparso la scorsa notte all'età di 76 anni – che si svolgerà a New York nella giornata di mercoledì. Sia lunedì che martedì sarà possibile rendere omaggio alla salma del presidente della Fiorentina dalle 16 alle 20 presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes in New Jersey. Mercoledì invece sarà celebrata la messa funebre alle 10 del mattino nella cattedrale di San Patrizio, sulla Quinta Strada a New York. A seguire, intorno alle 13.30, Rocco Commisso sarà sepolto al Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah in New Jersey.

La scomparsa di Rocco Commisso impone una ridefinizione della governance della Fiorentina. Il focus si sposta sull’assetto dirigenziale, sulla catena decisionale e sull’impatto dell’ingresso di Fabio Paratici in un contesto senza più un presidente accentratore - facebook.com facebook

