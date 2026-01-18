Il format Puglia Destination Off fa ritorno a New York

Puglia Destination Off torna a New York il 22 gennaio 2026, consolidando il suo percorso tra le principali città internazionali. Dopo le precedenti tappe di Londra, Rimini e altre edizioni, questa iniziativa mira a promuovere il patrimonio culturale, le tradizioni e le opportunità della regione Puglia a un pubblico globale. Un appuntamento importante per chi desidera conoscere e approfondire le caratteristiche di questa regione italiana.

LECCE - Dopo le tappe di Londra e Rimini nel 2024 e le edizioni di New York e Londra nel 2025, Puglia Destination OFF fa ritorno nella Grande Mela il 22 gennaio 2026. Il format internazionale, ideato da Metodo – azienda pugliese specializzata in business consulting, management e ottimizzazione per l’hôtellerie di alto profilo – si conferma strumento strategico per la promozione dell’offerta turistica pugliese sui mercati esteri ad alto potenziale. Nelle scorse ore si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento presso la sede di BTM Italia a Lecce. Un’occasione concreta per raccontare la Puglia attraverso le sue eccellenze: ospitalità di charme, esperienze autentiche, enogastronomia e itinerari culturali capaci di trasmettere l’identità più profonda del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

