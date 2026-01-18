Il folle che parlava agli uccelli Cristicchi dà voce a SFrancesco

A 800 anni dalla morte di San Francesco, Simone Cristicchi presenta uno spettacolo che esplora la vita e le sfide del santo attraverso riflessioni, canzoni inedite e il personaggio di Cencio, un critico e testimone della sua umanità. Un’occasione per approfondire la figura di Francesco, tra dubbi, crisi e il suo impatto sulla comunità, offrendo uno sguardo sobrio e coinvolgente sulla sua storia.

VOGHERA A 800 anni dalla morte, tra riflessioni, domande e canzoni inedite, Simone Cristicchi racconta San Francesco, impersonando anche Cencio, un girovago, critico osservatore del santo, che era innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti. Alle 18 di oggi il teatro Valentino Garavani ospita " Franciscus ", un nuovo capitolo della ricerca teatrale e musicale di Cristicchi: un racconto appassionato e commovente, ma anche un'occasione per interrogarsi sull'attualità del messaggio di Francesco, un uomo che cercò la pace e volle cambiare il mondo, iniziando, prima di tutto, da sé stesso.

