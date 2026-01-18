Il film ispirato dalla storia dei fratelli Tercon vince l’European Young Audience Award

Il film ispirato ai fratelli Tercon ha ottenuto il prestigioso European Young Audience Award, riconoscimento internazionale dedicato ai migliori prodotti per il pubblico giovane. La produzione, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e realizzata principalmente sul territorio regionale, include riprese a Rimini, in Romagna, Bologna e Roma. Questo premio testimonia l’eccellenza delle realtà locali nel cinema e il valore della collaborazione tra istituzioni e artisti.

"Un riconoscimento internazionale che valorizza un'opera sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission realizzata prevalentemente sul territorio regionale, con riprese tra Rimini, la Romagna e Bologna, oltre a Roma. Questo premio è la conferma che investire.

Il film "La vita da grandi", ispirato alla nostra storia, ha vinto il Young Audience Award degli Oscar europei 2026 a Berlino!!! Il film, ispirato alla vita raccontata nei nostri libri "Mia sorella mi rompe le balle" e "L'imprevisto di diventare adulti"

