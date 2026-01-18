Il dolore di Crans Montana e i controlli a tappeto | chiuso lo storico locale di Roma

Dopo la tragedia di Crans-Montana, sono stati intensificati i controlli sui locali notturni, portando alla chiusura dello storico Piper Club di Roma. Questa misura riflette un intervento volto a garantire maggiore sicurezza e prevenire rischi, coinvolgendo anche altre realtà del settore. La chiusura rappresenta un cambiamento importante per la scena musicale e culturale della capitale, in un momento di attenzione crescente sulla tutela dei partecipanti e sulla gestione degli spazi pubblici.

Neppure il Piper Club è rimasto immune alla stretta sui locali scattata dopo la tragedia di Crans-Montana. La storica discoteca romana, attiva fin dagli anni Sessanta e simbolo di intere generazioni, ha dovuto abbassare le serrande a seguito di una serie di controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Gli accessi al locale sono stati sigillati nelle ultime ore con un provvedimento di sequestro di natura cautelativa, emerso dopo verifiche approfondite all'interno della struttura. Secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state riscontrate diverse criticità legate alla sicurezza.

