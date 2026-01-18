Il difensore arrabbiato del Manchester United Martinez sfida Scholes a ripetere commenti beffardi

Il difensore del Manchester United, Lisandro Martinez, ha risposto alle prese in giro di Paul Scholes e Nicky Butt, sfidandoli a ripetere i commenti in loro presenza. La scena si è sviluppata pochi minuti fa e ha attirato l’attenzione del sito 101greatgoals. Questa reazione sottolinea la tensione tra i protagonisti e il rispetto reciproco nel mondo del calcio.

2026-01-18 16:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il difensore del Manchester United Lisandro Martinez ha sfidato Paul Scholes e Nicky Butt a ripetergli in faccia la loro presa in giro del nazionale argentino. Scholes e Butt hanno suscitato polemiche prima del derby di Manchester di ieri – vinto dallo United 2-0 dopo una magnifica prestazione nella prima partita di Michael Carrick ad interim – quando hanno preso in giro la statura di Martinez. Commentando la differenza di taglia tra l’ex difensore dell’Ajax e l’attaccante del City Erling Haaland, Butt ha detto al podcast The Good, The Bad and the Football: “Haaland prenderebbe Martinez e correrebbe con lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Scholes non commenta più in tv. Ecco cosa è successo all'ex stella del Manchester United

Maguire apre alla Serie A: l’Inter e non solo! Altri due club italiani interessati al difensore inglese del Manchester United. Ecco quali

Il difensore inglese del Manchester United, Harry Maguire, potrebbe trasferirsi in Italia, con l’interesse di alcune società di Serie A. Oltre all’Inter, anche altri club italiani hanno manifestato interesse per il giocatore. Questa possibilità apre una nuova fase per il calciomercato italiano, offrendo potenziali opportunità sia per il trasferimento di Maguire sia per le squadre coinvolte. Di seguito, i dettagli sulle squadre interessate e le prospettive future.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

(Giuliana Ubbiali) La ragazza che fu aggredita in via San Lazzaro dopo la richiesta del difensore dell'aggressore di scarcerarlo dice: "Se esce non mi sento sicura, sarà arrabbiato con me che l'ho fatto arrestare" - facebook.com facebook