Il cuscino da allattamento è un accessorio molto diffuso, ma la sua reale utilità dipende dall’uso corretto. Non si tratta semplicemente di un elemento del corredino, bensì di uno strumento che può facilitare l’allattamento e migliorare il comfort sia per la mamma che per il bambino. Conoscere le modalità di utilizzo e i benefici concreti permette di sfruttarne al meglio le potenzialità.

Il cuscino da allattamento viene spesso considerato un acquisto automatico del corredino, ma la sua utilità non è scontata se non si capisce la funzione reale. Non nasce per rendere più comodo il neonato, nasce per rendere più stabile e sostenibile il gesto dell’allattamento, e quindi proteggere la postura di chi allatta. Durante una poppata, soprattutto nelle prime settimane, il corpo tende a chiudersi in avanti: spalle che salgono, schiena che si curva, polsi in tensione. Il cuscino crea un appoggio intermedio che porta il bambino all’altezza giusta, riduce il carico sulle braccia e aiuta a mantenere una posizione più rilassata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il cuscino da allattamento, usato come si deve

Il cuscino per l'allattamento è un ottimo aiuto per tutti i giorni. Aiuta a mantenere il bambino nella posizione corretta, alleggerisce le braccia, le spalle e la schiena della mamma e rende più piacevole ogni poppata o allattamento. Grazie alla sua forma, si adat