Il cuore delle famiglie lughesi si apre ancora una volta per accogliere i bambini ucraini, grazie all’impegno dell’associazione Bambini dal Mondo. Attiva dagli anni Novanta, questa realtà si dedica all’assistenza di minori provenienti da contesti vulnerabili, prima dal disastro di Chernobyl e ora dal conflitto in Ucraina. La solidarietà delle comunità locali rappresenta un sostegno fondamentale per questi bambini in cerca di serenità e protezione.

Per la terza volta dall’inizio del conflitto in Ucraina, un gruppo di bambini ucraini è arrivato nel territorio lughese grazie all’impegno dell’associazione Bambini dal Mondo, realtà attiva fin dagli anni Novanta e da sempre impegnata nell’accoglienza di minori provenienti da contesti di forte fragilità, inizialmente dalle zone colpite dal disastro di Chernobyl e oggi dalle aree segnate dalla guerra. I nove bambini, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, sono giunti a Bologna il 13 dicembre con un volo proveniente dalla Moldavia e ripartiranno questo sabato. A causa del conflitto in corso e della chiusura dello spazio aereo ucraino, il viaggio prevede una prima tratta in pullman per uscire dal Paese, seguita dal trasferimento in aereo, una soluzione scelta per evitare un tragitto interamente su gomma, troppo lungo e stressante per i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore grande delle famiglie in aiuto dei bambini ucraini

Leggi anche: “Casa Cuore di Bimbi”: a Milano il progetto di Mission Bambini per accogliere le famiglie dei bambini operati al cuore

Leggi anche: Riportare a casa i bambini ucraini e offrire aiuto psicologico: tutti d'accordo in Lombardia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il cuore grande delle famiglie in aiuto dei bambini ucraini; Crans-Montana, Achille Lauro alle famiglie: Vicino con tutto il cuore; Leone XIV ai familiari delle vittime di Crans Montana: “il vostro cuore oggi è trafitto”; Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni per l'aiuto concreto alle famiglie aretine.

Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni che hanno aiutato le famiglie aretine - Va a queste associazioni il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali ne ... arezzonotizie.it