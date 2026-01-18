Il corpo di Federica Torzullo trovato nell' azienda del marito Fermato l' uomo

A dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito. Le autorità hanno fermato Claudio Carlomagno, la cui attività si trova in via Comunale San Francesco, in seguito al ritrovamento. La vicenda si sta ora concentrando sull'indagine per chiarire le circostanze del decesso e le motivazioni che hanno portato a questa tragica svolta.

AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia è arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, hanno trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi che si tratti proprio del corpo di Federica grazie agli indumenti e altri oggetti che aveva addosso, anche se il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere è stato portato dalla polizia mortuaria. Il marito il fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Agi.it

