Il contentino ad Emiliano lo stesso budget per i consiglieri del Presidente ma Decaro promette di cancellare i privilegi

Nel discorso di insediamento della nuova Giunta regionale, il presidente Antonio Decaro ha sottolineato di sentirsi un privilegiato, insieme ai suoi assessori. Ha inoltre promesso di impegnarsi per eliminare alcuni privilegi, evidenziando un impegno concreto verso maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione pubblica. Un passaggio che segnala l’intenzione di affrontare questioni di privilegio e di rafforzare la fiducia nel governo regionale.

Non è banale, ma anzi sostanziale, il discorso di insediamento della Giunta regionale guidata da Antonio Decaro, nella parte in cui il neo Governatore, ammette di sentirsi, insieme ai suoi assessori, un privilegiato e promette che bisognerà lavorare affinché alcuni privilegi vengano cancellati.

Decaro ricicla Emiliano in veste di consigliere (lautamente pagato) - È finita con il classico "contentino": consigliere giuridico della presidenza sulle crisi industriali. msn.com

In Puglia è il giorno della giunta A nove giorni dalla proclamazione di Antonio Decaro alla presidenza della Regione, dopo la netta vittoria alle elezioni del 23 e 24 novembre su Luigi Lobuono, prende forma il nuovo governo regionale. Emiliano fa un pass - facebook.com facebook

