Il contentino ad Emiliano lo stesso budget per i consiglieri del Presidente ma Decaro promette di cancellare i privilegi

Da foggiatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel discorso di insediamento della nuova Giunta regionale, il presidente Antonio Decaro ha sottolineato di sentirsi un privilegiato, insieme ai suoi assessori. Ha inoltre promesso di impegnarsi per eliminare alcuni privilegi, evidenziando un impegno concreto verso maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione pubblica. Un passaggio che segnala l’intenzione di affrontare questioni di privilegio e di rafforzare la fiducia nel governo regionale.

Non è banale, ma anzi sostanziale, il discorso di insediamento della Giunta regionale guidata da Antonio Decaro, nella parte in cui il neo Governatore, ammette di sentirsi, insieme ai suoi assessori, un privilegiato e promette che bisognerà lavorare affinché alcuni privilegi vengano cancellati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

