Il consigliere Fonso | Lioni è comunità che chiede scelte

Il consigliere comunale Sabatino Fonso sottolinea l'importanza di ascoltare le esigenze della comunità di Lioni, evidenziando che la città non deve essere considerata un semplice laboratorio di sperimentazioni. In una nota stampa, Fonso invita a riflettere sulle scelte condivise e a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini, promuovendo un dialogo costruttivo per il futuro di Lioni.

La nota stampa del consigliere comunale di Lioni, Sabatino Fonso: "Lioni non è un laboratorio. È una comunità, con una storia, un presente fatto di difficoltà e un futuro che necessita di scelte chiare e responsabili. Eppure, negli ultimi anni, il paese sembra essere trattato come un territorio di sperimentazione, dove i progetti si susseguono senza una visione organica e senza una valutazione concreta dei benefici per i cittadini. Molte iniziative promosse dall'attuale amministrazione appaiono come tentativi isolati, esperimenti che vengono avviati senza una strategia complessiva e senza un reale impatto sul tessuto economico e sociale.

