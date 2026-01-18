Il Comune di Concorezzo ha avviato un bando per individuare sponsor interessati a contribuire alla cura e all’abbellimento delle rotatorie cittadine. L’iniziativa mira a valorizzare le aree verdi attraverso la piantumazione di fiori e piante, migliorando l’aspetto delle strade comunali. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per imprese e cittadini di partecipare attivamente alla cura del patrimonio urbano.

Fiori e piante per rendere più belle le strade comunali. Il Comune di Concorezzo ha aperto un nuovo bando per l’allestimento e la gestione del verde delle rotonde cittadine. Si cercano sponsor che vogliano "adottare" sia le rotonde sulle strade comunali sia quelle sulle strade provinciali che insistono sul territorio concorezzese. Il bando scadrà il 31 ottobre ed è rivolto sia alle aziende sia alle persone fisiche che possono occuparsi della progettazione e allestimento degli spazi in concessione. A discrezione dello sponsor, sulle rotatorie comunali sarà possibile prevedere nel progetto la posa di piccoli oggetti e manufatti che possiedono un valore artistico, estetico, culturale o storico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Giro d’Italia a Cassano. Il Comune cerca sponsor

Leggi anche: Il Comune cerca sponsor privati per la manutenzione del verde pubblico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per il programma eventi 2026; Il Comune cerca sponsor per fare le rotonde più belle; Si cercano nuovi “sponsor” per le rotatorie di Carpi, riaperto il bando; La Provincia cerca sponsor per la cura del verde sulle piste ciclabili.

Ascoli città europea dello sport: il Comune in cerca di sponsor - ASCOLI Nell’anno che incorona il capoluogo piceno come “Città europea dello sport”, l’Arengo vuole coinvolgere anche potenziali sponsor, attraverso uno specifico avviso, per contribuire a sostenere ... corriereadriatico.it

Biancani, 'nessuna richiesta di sponsor per società private' - "Il Comune cerca sponsor per i suoi progetti ed iniziative, lo fa e lo farà perché è un ente che non ha l'obiettivo del profitto ma quello dell'interesse pubblico" mentre non "si è attivato per ... ansa.it

LEGO® Frachtzentrum 6391 Cargo Center von 1984

AVVISI Eventi estivi, il Comune di Montesilvano cerca proposte per il 2026: ecco l'avviso pubblico I dettagli del bando pubblicato - facebook.com facebook

Cagliari, il Comune cerca stanze in hotel e b per togliere i senzatetto dalle strade x.com