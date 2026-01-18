Il commento Il Bentegodi ha riacceso Orsolini & Co

Il Bentegodi si è acceso con tre gol di grande qualità, firmati da Orsolini, Odgaard e Castro, che hanno riacceso l’entusiasmo del Bologna. Questi interventi dimostrano le potenzialità della squadra nel creare azioni efficaci e spettacoli di livello, ricordando a tifosi e addetti ai lavori le capacità tecniche e offensive del team. Un momento di risveglio che sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e il livello di gioco.

Tassi Gli eurogol di Verona hanno riacceso il Bologna. Tre lampi di Orsolini, Odgaard e Castro per ricordare a se stessi e al popolo tifoso che questa squadra è capace di produrre ottimo calcio ed esecuzioni folgoranti. Perché il segnale di ripartenza trovi conferma, c'è da salire un altro gradino: ritrovare la vittoria al Dall'Ara. Il feeling con il pubblico non si è mai perduto, anche se nelle ultime quattro partite interne la banda Italiano ha rimediato tre sconfitte e un pareggio, raccogliendo un solo punto sui dodici disponibili. Senza questa brusca flessione, oggi il Bologna sarebbe nei cieli più alti del campionato.

