Il cda del Conservatorio sulla presentazione del nuovo progetto | Esclusi dal sindaco Masci

Il consiglio d’amministrazione del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara prende atto, attraverso i mezzi di informazione, della conclusione dell’iter progettuale da parte dell’amministrazione comunale, senza averne avuto comunicazione diretta. La presente intende chiarire la posizione dell’istituzione rispetto alla recente presentazione del progetto, sottolineando l’importanza di un dialogo trasparente e condiviso tra le parti coinvolte.

«Il consiglio d’amministrazione del Conservatorio di musica “Luisa d’Annunzio” di Pescara apprende dagli organi di informazione, che a loro volta l’hanno appreso in una conferenza stampa a Palazzo di Città, che l’amministrazione comunale ha completato l’iter progettuale dell’annosa vicenda della nuova sede nell’ex scuola “Muzii”. In tale circostanza sarebbe stato annunciato anche l’inizio dei lavori di qui a tre mesi. Il condizionale è d’obbligo, poiché non sarà sfuggito ai giornalisti presenti come notorio ai promotori dell’appuntamento mediatico, che incomprensibilmente l’attore principale di questa vicenda, il Conservatorio appunto, era assente; così com’era assente il suo logo dal materiale stampa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

VIDEO | Sì al progetto per l'ampliamento del Conservatorio, in primavera il via ai lavori. Il sindaco: "Traguardo storico" [FOTO]

Il Comune di Pescara ha approvato ufficialmente il progetto di ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio, del valore di 15 milioni di euro. L’intervento, previsto per questa primavera, rappresenta un passo importante per lo sviluppo della struttura. Il sindaco ha definito questa iniziativa un traguardo storico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni didattiche e ampliare le opportunità per studenti e insegnanti.

