Il caso Manfrinati Affidata la perizia | risposte in 60 giorni

Il caso Manfrinati, un procedimento giudiziario complesso e delicato, vede ora affidata la perizia richiesta dall’accusa. La Corte d’Assise di Varese ha stabilito un termine di 60 giorni per ricevere le risposte tecniche necessarie a proseguire l’indagine. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel processo, che ha già coinvolto tensioni e sofferenze profonde, e contribuirà a fare luce su fatti ancora da chiarire.

Marco Manfrinati uccise il suocero e sfregiò la moglie, sì alla perizia psichiatrica. La lettera al figlio: “Senza di te ero finito” - Busto Arsizio (Varese), 19 dicembre 2025 – Marco Manfrinati verrà valutato da un esperto per capire se fosse capace di intendere e di volere quando, il 6 maggio 2024, in via Menotti a Varese ha ucciso ... ilgiorno.it

Uccise il suocero, sfregiò la moglie: Marco Manfrinati “ha un’infermità mentale grave”. La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno - 500 perizie psichiatriche alle spalle, tra cui 200 casi di omicidio – è stato ascoltato in Corte ... ilgiorno.it

#Varese - Perizia psichiatrica su Manfrinati

