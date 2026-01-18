Il caso Manfrinati Affidata la perizia | risposte in 60 giorni
Il caso Manfrinati, un procedimento giudiziario complesso e delicato, vede ora affidata la perizia richiesta dall’accusa. La Corte d’Assise di Varese ha stabilito un termine di 60 giorni per ricevere le risposte tecniche necessarie a proseguire l’indagine. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel processo, che ha già coinvolto tensioni e sofferenze profonde, e contribuirà a fare luce su fatti ancora da chiarire.
Nell’aula della Corte d’Assise di Varese si è consumato un passaggio decisivo di un processo già segnato da tensioni, dolore e una lunga scia di violenza. Davanti al presidente Andrea Crema, è stato conferito l’incarico per la perizia psichiatrica su Marco Manfrinati, l’uomo accusato di aver ucciso il suocero Fabio Limido e di aver tentato di assassinare l’ex moglie, Lavinia Limido, colpendola a coltellate in via Menotti il 6 maggio 2024, a Casbeno. Da quel giorno Manfrinati è chiuso in carcere, mentre la vicenda giudiziaria non ha mai smesso di imporsi come un caso emblematico per brutalità e complessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il caso Manfrinati. Affidata la perizia: risposte in 60 giorni.
