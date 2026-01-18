Il Carpi deraglia ancora A colpirlo è l’ex Bifulco

Il Carpi subisce un'altra sconfitta, questa volta contro il Campobasso, che si impone con il risultato di 2-0. La partita ha visto l’ex Bifulco protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e con un ritmo equilibrato, evidenziando le difficoltà del Carpi nel trovare spazi e occasioni per segnare.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.