Il Carpi deraglia ancora A colpirlo è l’ex Bifulco
Il Carpi subisce un'altra sconfitta, questa volta contro il Campobasso, che si impone con il risultato di 2-0. La partita ha visto l’ex Bifulco protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e con un ritmo equilibrato, evidenziando le difficoltà del Carpi nel trovare spazi e occasioni per segnare.
campobasso 2 carpi 0 CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Armini (45’st Serra), Celesia; Pierno (29’st Cristallo), Gala (32’st Di Livio), Gargiulo, Brunet, Martina; Bifulco (45’st Magnaghi), Padula (1’st Sarr). A disp. Rizzo, Zaccaria, Parisi, Cerretelli, Lombari. All. Zauri CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini (43’st Lombardi); Verza (1’st Tcheuna), Pietra, Rosetti (14’st Puletto), Rigo (1’st Cecotti); Stanzani (26’st Sall), Casarini; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Amayah, Arcopinto, Mahrani, Forte. All. Cassani Arbitro: Liotta di Castellamare Reti: 21’ e 33’st Bifulco Note: spettatori totali 3575. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
