Il Carnevale storico romagnolo si farà ecco la nuova veste della Segavecchia | ufficializzate le date
Il Carnevale storico romagnolo si svolgerà come previsto, con la tradizionale festa della Segavecchia a Forlimpopoli dal 7 al 15 marzo. Le date ufficiali sono state confermate, segnando il ritorno di un evento radicato nella cultura locale. La Segavecchia rappresenta un momento importante per la comunità e per tutta la Romagna, mantenendo viva una tradizione che si tramanda nel tempo.
È ufficiale: la grande festa della Segavecchia tornerà ad animare Forlimpopoli dal 7 al 15 marzo. Un annuncio atteso che conferma uno degli appuntamenti più identitari e sentiti non solo per la città artusiana, ma per l'intera Romagna.
La Segavecchia è salva: si farà. Stefani nuovo presidente dell’ente. Macchina organizzativa al Comune
La Segavecchia si conferma, con Gimmy Stefani nominato nuovo presidente dell’Ente Culturale Folkloristico Forlimpopolese. La macchina organizzativa del Comune si prepara a riprendere il ritmo, puntando a rilanciare le tradizioni locali. Stefani, 48 anni, invita a concentrarsi sull’impegno collettivo per valorizzare al meglio questa importante manifestazione culturale.
