Il cane Ares fiuta la droga in un' abitazione di Nesima pusher 17enne arrestato

Dopo che i poliziotti hanno bussato alla porta, ad aprire loro è stato un giovane di 17 anni che ha ammesso di avere in casa sostanze stupefacente. Ares ha condotto i poliziotti dove erano nascosti due involucri contenenti marijuana La polizia ha effettuato, nei giorni scorsi, una nuova attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città. In questo caso, l'attenzione dei poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della questura di Catania si è concentrata nel quartiere Nesima, pattugliando punti strategici e zone in cui, già in passato, sono stati registrati casi di cessione di sostanze stupefacenti.

Nesima, il fiuto di Ares porta alla scoperta di droga in casa: arrestato 17enne La Polizia di Stato ha condotto controlli antidroga nel quartiere Nesima, intensificando le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un'operazione, il cane antidroga Ares ha individuato droga all’interno di un’abitazione, portando all’arresto di un 17enne. L’intervento rientra nelle azioni di sicurezza e prevenzione adottate nel quartiere per contrastare il

Quattro kg di hashish nel tettuccio dell'auto ma il cane Lord fiuta tutto, arrestato corriere della droga

Durante un’operazione della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati quattro chilogrammi di hashish nascosti nel tettuccio di un’auto. Il cane antidroga Lord ha rilevato immediatamente la presenza della droga, contribuendo all’arresto del corriere. L’intervento evidenzia l’efficacia delle attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

