il broker condannato non ha soldi ma versa 10mila euro per affittare casa in centro

Un promotore finanziario di 61 anni è stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale e al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro per mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario. Nonostante la condanna, il broker non dispone di risorse, ma ha versato comunque 10.000 euro per affittare un’abitazione nel centro di Milano. La vicenda evidenzia le difficoltà di recupero delle somme da parte dei risparmiatori coinvolti.

Milano – Il risparmiatore beffato non è ancora riuscito a recuperare i soldi versati, ma ha ottenuto almeno la condanna del promotore finanziario 61enne a 4 mesi di reclusione senza condizionale e al pagamento di una provvisionale di cinquemila euro, per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. I trucchi del mestiere. Sono venuti quindi alla luce i trucchi del professionista per nascondere il reale ammontare dei suoi beni, confondendo le acque quando fu eseguito il pignoramento in particolare attraverso dieci fatture (la più "leggera" da 4.972 euro e la più salata da 731.

